Болельщики «Сиксерс» встретили Бена Симмонса на выходе из отеля в Филадельфии

Болельщики «Сиксерс» устроили недружественный прием бывшему игроку команды , когда тот выходил из отеля в Филадельфии.

«Спасибо за Джеймса», – прокричал один из болельщиков.

Симмонс приехал со своей новой командой на сегодняшний матч против «Филадельфии», но не выйдет на площадку. Игрок продолжает набирать форму после длительного отсутствия игровой практики.

«Сиксерс» обменяли Симмонса в «Нетс» перед дедлайном, получив в результате сделки . Симмонс не провел за «Сиксерс» ни одного матча в этом сезоне из-за психологических проблем.

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