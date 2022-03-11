Болельщики «Сиксерс» освистали Бена Симмонса

Защитник «Нетс» Бен Симмонс в четверг впервые вернулся в Филадельфию после февральского обмена из «Сиксерс».

Симмонс не выходил на площадку из-за проблем со спиной, но участвовал в разминке перед матчем, а также наблюдал за игрой между «Филадельфией» и со скамейки.

Во время первого появления Симмонса на площадке зрители освистали бывшего игрока «76-х».

Во время встречи собравшиеся на трибунах скандировали в адрес австралийца обидные слова.

Симмонс отказался играть за «Филадельфию» в сезоне-2021/22 и был обменян перед дедлайном. «Бруклин» победил со счетом 129:100.

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