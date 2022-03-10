Билеты в первый ряд на матч «Сиксерс» – «Нетс» продаются по 10 тысяч долларов

Запланированный на четверг матч регулярного чемпионата «Сиксерс» – «Нетс» вызвал большой ажиотаж в Филадельфии.

Билеты в первый ряд продаются по 10 тысяч долларов.

На арене Wells Fargo Center будут действовать повышенные меры безопасности.

В четверг состоится возвращение в Филадельфию экс-игрока «76-х» , который отказался играть за команду и был обменян перед дедлайном. Австралиец не выйдет на площадку, но будет наблюдать за игрой со скамейки.

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