Кевин Дюрэнт: «Бен Симмонс зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Вы не можете отнять это за пару часов»

Форвард «Бруклина» прокомментировал ненависть к со стороны болельщиков «Филадельфии».

«Парень зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Вы не можете отнять это за пару часов. Уверен, что у Бена такой подход», – сказал Дюрэнт.

Симмонс собирается присутствовать на скамейке запасных во время гостевого матча с «Филадельфией» 10 марта.

Он не провел ни одного матча за «Сиксерс» в нынешнем сезоне, несмотря на штрафы со стороны клуба, и был обменян в «Нетс» перед дедлайном.