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    Кевин Дюрэнт: «Бен Симмонс зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Вы не можете отнять это за пару часов»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА болельщики Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

    Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт прокомментировал ненависть к Бену Симмонсу со стороны болельщиков «Филадельфии».

    «Парень зарабатывает 40 миллионов долларов в год. Вы не можете отнять это за пару часов. Уверен, что у Бена такой подход», – сказал Дюрэнт.

    Симмонс собирается присутствовать на скамейке запасных «Бруклина» во время гостевого матча с «Филадельфией» 10 марта.

    Он не провел ни одного матча за «Сиксерс» в нынешнем сезоне, несмотря на штрафы со стороны клуба, и был обменян в «Нетс» перед дедлайном. 

     

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