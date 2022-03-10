Джо Роган: «Шакилу О’Нилу приходится делать автомобили на заказ»

Известный комик и комментатор UFC Джо Роган в своем подкасте рассказал, что легендарному центровому НБА Шакилу О’Нилу из-за своих огромных габаритов приходится делать автомобили на заказ.

«Вы когда-нибудь слышали, что Шак делает со своими автомобилями? Я видел автомобили, которые сделали для него по специальному заказу. Они убирают заднее сиденье, а водительское сиденье находится практически там, где должно быть заднее. Потому что он очень большой.

Однажды он вел вместе со мной «Фактор страха». Это выглядело так, как будто шестилетний ребенок стоит перед отцом. Гигантский человек», – рассказал Роган.

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