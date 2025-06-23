7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19

Решающий матч финала НБА собрал значительную аудиторию.

Победу «Оклахомы» наблюдали 16,4 миллиона зрителей в среднем и 19,3 миллиона в пиковом значении.

Это лучший показатель с 6-го матча финальной серии 2019 года между «Голден Стэйт» и «Торонто» (2-4).