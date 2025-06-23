7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
Решающий матч финала НБА собрал значительную аудиторию.
Победу «Оклахомы» наблюдали 16,4 миллиона зрителей в среднем и 19,3 миллиона в пиковом значении.
Это лучший показатель с 6-го матча финальной серии 2019 года между «Голден Стэйт» и «Торонто» (2-4).
Под каким номером драфта видите Егора Демина?4611 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости