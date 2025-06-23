«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса
Сотирис Ставракопулос перешел в «Промитеас».
20-летний форвард (203 см) перебрался в новую команду из «Перистери». Молодой игрок набирал 1,6 очка за 5,6 минуты в среднем в национальном чемпионате.
«Приобретение является частью стратегического плана по развитию греческих талантов, из которых мы намерены вырастить ключевых игроков команды», – заявил клуб.
Сотирис является сыном Цаниса Ставракопулоса, на счету которого победа в Евролиге с «Панатинаикосом» (1996).
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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