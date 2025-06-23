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«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса

Сотирис Ставракопулос перешел в «Промитеас».

20-летний форвард (203 см) перебрался в новую команду из «Перистери». Молодой игрок набирал 1,6 очка за 5,6 минуты в среднем в национальном чемпионате.

«Приобретение является частью стратегического плана по развитию греческих талантов, из которых мы намерены вырастить ключевых игроков команды», – заявил клуб.

Сотирис является сыном Цаниса Ставракопулоса, на счету которого победа в Евролиге с «Панатинаикосом» (1996).

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В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
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переходы
Сотирис Ставракопулос
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