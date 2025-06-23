Вассилис Толиопулос официально присоединился к «Панатинаикосу»

«Пао» подписал контракт с Вассилисом Толиопулосом.

Соглашение 29-летнего греческого разыгрывающего (188 см) рассчитано на следующие 3 сезона.

В прошедшем сезоне национального чемпионата Толиопулос набирал 15,3 очка, 2,2 подбора и 3,6 передачи в среднем за «Арис».

Баскетболист провел всю игровую карьеру с 2013 года в Греции и становился чемпионом страны в 2016 году с «Олимпиакосом».