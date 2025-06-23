Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо даст «Бакс» возможность усилить состав, а потом оценит свои варианты»
Шэмс Чарания считает присутствие Янниса Адетокумбо в «Бакс» негарантированным.
«Его будущее не будет напрямую связано с драфтом или открытием рынка свободных агентов. Он на пике своих возможностей, будет диктовать свои условия.
Насколько я понимаю, он предоставит «Бакс» все условиях для работы в это межсезонье. Драфт, рынок свободных агентов, обмены, Летняя лига.
Он посмотрит, что клуб сможет сделать, чтобы усилить состав. 12 лет в команде. Он обязан ей, а она обязана ему.
К середине июля он будет определяться со своими дальнейшими действиями с учетом возможности бороться за титул. Верность команде будет фактором, на который рассчитывает организация.
Продолжаю утверждать, что Яннис готов к разным вариантам и будет их исследовать», – заключил инсайдер.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: RealGM
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