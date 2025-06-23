Майк Данливи: «Вряд ли получим пик в 1-м раунде драфта, но будем активны на рынке обменов»

Майк Данливи очертил настрой «Уорриорз» на межсезонье.

«Мы вряд ли сумеем получить пик из 1-го раунда драфта.

Но определенно активно поучаствуем в работе рынка обменов. Оценим все варианты», – поделился генменеджер «Голден Стэйт ».

20-й пик клуба на драфте этого года перешел к «Майами » в результате обмена Джимми Батлера .

«Уорриорз» будут выбирать 41-ми за счет пика второго раунда, полученного от «Хит» в той же сделке.