Майк Данливи: «Вряд ли получим пик в 1-м раунде драфта, но будем активны на рынке обменов»
Майк Данливи очертил настрой «Уорриорз» на межсезонье.
«Мы вряд ли сумеем получить пик из 1-го раунда драфта.
Но определенно активно поучаствуем в работе рынка обменов. Оценим все варианты», – поделился генменеджер «Голден Стэйт».
20-й пик клуба на драфте этого года перешел к «Майами» в результате обмена Джимми Батлера.
«Уорриорз» будут выбирать 41-ми за счет пика второго раунда, полученного от «Хит» в той же сделке.
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Сэма Гордона
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