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  • Тайриз Халибертон: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»
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Тайриз Халибертон: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»

Защитник «Пэйсерс» оставил сообщение в соцсетях после операции.

Халибертон получил разрыв ахиллова сухожилия в 7-й игре финала НБА против «Оклахомы», проведя на паркете всего 7 минут.

«Не знаю, как это описать, кроме как шок. Слова не передают эту боль. Разочарование невообразимо. Я работал всю жизнь ради этого момента, и вот чем все закончилось? Это просто нелепо.

Теперь, после операции, я бы хотел посчитать, сколько раз мне скажут, что я «вернусь еще сильнее». Какое клише, лол. Это полный отстой. Нога будто налилась свинцом. Но больнее всего, наверное, моей голове. Кажется, я несу чушь, но знаю, что когда-нибудь оглянусь и буду гордиться, что прошел через такое. Приятно выговориться, чтобы вы не видели, как сопливый пацан рыдает.

В 25 лет я уже понял: Бог никогда не дает нам больше, чем мы можем вынести. Я знаю, что выйду из этого испытания лучшим человеком и игроком. И, честно, прямо сейчас, даже с разорванным ахиллом, я ни о чем не жалею. Я бы сделал это снова и снова ради этого города и своих братьев. Ради шанса совершить что-то особенное.

Я не «должен» пройти через это – я могу пройти через это. Благодарен за этот путь. Вот увидите, как я вернусь. Так что дайте мне немного времени – я отряхнусь и снова стану лучшей версией Тайриза Халибертона», – написал баскетболист.

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Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: соцсети Тайриза Халибертона
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