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Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»

Андреа Тринкьери может остаться в Евролиге.

56-летний итальянский специалист досрочно расстался с «Жальгирисом» после 1,5 года работы.

Репортер Марио Канфора из La Gazzetta dello Sport сообщает, что Тринкьери ведет переговоры с «Дубаем», который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне.

Клубом руководит Юрица Големац, который добился успеха с коллективом в первый сезон в Адриатической лиге (25-5 в «регулярке», 1-2 в полуфинале). Сообщалось, что словенец продолжит работу с командой.

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В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марио Канфоры
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logoАндреа Тринкьери
logoАдриатическая лига
Юрица Големац
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