Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»

Андреа Тринкьери может остаться в Евролиге.

56-летний итальянский специалист досрочно расстался с «Жальгирисом » после 1,5 года работы.

Репортер Марио Канфора из La Gazzetta dello Sport сообщает, что Тринкьери ведет переговоры с «Дубаем », который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне.

Клубом руководит Юрица Големац, который добился успеха с коллективом в первый сезон в Адриатической лиге (25-5 в «регулярке», 1-2 в полуфинале). Сообщалось, что словенец продолжит работу с командой.