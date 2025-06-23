Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»
Андреа Тринкьери может остаться в Евролиге.
56-летний итальянский специалист досрочно расстался с «Жальгирисом» после 1,5 года работы.
Репортер Марио Канфора из La Gazzetta dello Sport сообщает, что Тринкьери ведет переговоры с «Дубаем», который дебютирует в Евролиге в следующем сезоне.
Клубом руководит Юрица Големац, который добился успеха с коллективом в первый сезон в Адриатической лиге (25-5 в «регулярке», 1-2 в полуфинале). Сообщалось, что словенец продолжит работу с командой.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Марио Канфоры
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