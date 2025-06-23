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Джевон Картер воспользуется опцией на последний год и 6,8 миллиона долларов в контракте с «Буллз»

Джевон Картер останется в «Чикаго».

По сообщению инсайдера Джейка Фишера, 29-летний защитник (185 см) использует опцию в своем контракте. Картер заработает 6,8 миллиона за последний год в своем 3-летнем соглашении.

Баскетболист набирал 4,3 очка, 1,1 подбора и 1,1 передачи за 8,9 минуты в среднем в 36 матчах сезона-2024/25.

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В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Джейка Фишера
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