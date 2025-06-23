Роман Илюк продолжит выступать за УНИКС в следующем сезоне

УНИКС намерен сохранить Романа Илюка.

19-летний разыгрывающий дебютировал в Единой лиге ВТБ в прошедшем сезоне, проведя 27 матчей за основной состав казанского клуба. На его счету 1,3 очка и 0,9 передачи за 4,5 минуты в среднем.

Это 3-й сезон защитника в Казани. До этого он выступал за молодежный состав, от которого постепенно отходил в нынешнем году. Илюк набирал 18 очков, 3,3 подбора и 6,3 передачи в среднем в 15 матчах в Молодежной лиге ВТБ сезона-2024/25.