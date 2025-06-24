  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C
0

Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C

Сегодня, 24 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.

Чемпионат мира по баскетболу 3х3

Улан-Батор

Мужчины

Групповой этап

Группа A

Мадагаскар – Бельгия

24 июня. 6.00

Австралия – Германия

24 июня. 6.25

Бельгия – Сербия

24 июня. 7.40

Германия – Мадагаскар

24 июня. 8.05

Сербия – Австралия

24 июня. 9.30

Положение команд: Сербия – 0-0, Мадагаскар – 0-0, Бельгия – 0-0, Австралия– 0-0, Германия – 0-0.

Группа С

Австрия – Канада

24 июня. 11.45

Китай – Пуэрто-Рико

24 июня. 13.00

Франция – Австрия

24 июня. 13.25

Канада – Китай

24 июня. 14.50

Франция – Пуэрто-Рико

24 июня. 15.15

Положение команд: Австрия – 0-0, Канада– 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико– 0-0, Франция – 0-0.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?4827 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
сборная Сербии 3х3
результаты
сборная Китая 3х3
сборная Бельгии 3х3
чемпионат мира-2025 3х3
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Латвия, США, Испания и Нидерланды идут без поражений и другие результаты
сегодня, 18:45
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция, Канада и Австралия идут без поражений и другие результаты
1сегодня, 18:44
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
1сегодня, 12:15
Главные новости
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. США сыграют с Нидерландами и другие матчи групп B и D
сегодня, 21:25
Майк Данливи: «Вряд ли получим пик в 1-м раунде драфта, но будем активны на рынке обменов»
сегодня, 20:59
Джевон Картер воспользуется опцией на последний год и 6,8 миллиона долларов в контракте с «Буллз»
сегодня, 20:46
Шэмс Чарания: «Яннис Адетокумбо даст «Бакс» возможность усилить состав, а потом оценит свои варианты»
5сегодня, 20:30
Бобби Маркс: «Кливленд» и «Нью-Йорк» должны быть фаворитами Востока в следующем сезоне»
11сегодня, 19:59Фото
Инсайдер Джон Гамбадоро об обмене Кевина Дюрэнта: «Хит» притворялись, чтобы успокоить фанатов, «Сперс» так и не сделали предложение»
7сегодня, 19:45
«Рокетс», скорее всего, откажутся от последнего года в контракте Фреда Ванвлита и подпишут многолетнее соглашение
9сегодня, 19:25
Крис Миддлтон воспользовался опцией на последний сезон в «Вашингтоне» и заработает 33,3 миллиона долларов
14сегодня, 19:13
Колин Каухерд считает «Лейкерс» лучшим, а «Торонто» худшим чемпионом НБА из 7 последних. «Тандер» – шестые
14сегодня, 18:59Фото
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Латвия, США, Испания и Нидерланды идут без поражений и другие результаты
сегодня, 18:45
Ко всем новостям
Последние новости
7-й матч финала-2025 НБА стал самым просматриваемым на телевидении с заключительной игры сезона-2018/19
2сегодня, 20:15
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
1сегодня, 12:15
«Промитеас» подписал Сотириса Ставракопулоса
сегодня, 18:12Фото
«Дубай» подключился к переговорам по обмену Филипа Петрушева
сегодня, 15:54
Чима Монеке подпишет с «Црвеной Звездой» контракт на 2 года с зарплатой в 1,6 миллиона евро
сегодня, 15:45
Андреа Тринкьери может перейти в «Дубай»
сегодня, 15:28
Роман Илюк продолжит выступать за УНИКС в следующем сезоне
сегодня, 14:58
Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
сегодня, 13:52
Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту
4сегодня, 13:40Видео
Вассилис Толиопулос официально присоединился к «Панатинаикосу»
сегодня, 13:25