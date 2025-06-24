Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. Сербия и Франция начнут выступление на турнире и другие матчи групп A и C
Сегодня, 24 июня, в Монголии продолжится чемпионат мира по баскетболу 3х3.
Чемпионат мира по баскетболу 3х3
Улан-Батор
Мужчины
Групповой этап
Группа A
Мадагаскар – Бельгия
24 июня. 6.00
Австралия – Германия
24 июня. 6.25
Бельгия – Сербия
24 июня. 7.40
Германия – Мадагаскар
24 июня. 8.05
Сербия – Австралия
24 июня. 9.30
Положение команд: Сербия – 0-0, Мадагаскар – 0-0, Бельгия – 0-0, Австралия– 0-0, Германия – 0-0.
Группа С
Австрия – Канада
24 июня. 11.45
Китай – Пуэрто-Рико
24 июня. 13.00
Франция – Австрия
24 июня. 13.25
Канада – Китай
24 июня. 14.50
Франция – Пуэрто-Рико
24 июня. 15.15
Положение команд: Австрия – 0-0, Канада– 0-0, Китай – 0-0, Пуэрто-Рико– 0-0, Франция – 0-0.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?4827 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости