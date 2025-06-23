Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии

Сегодня, 23 июня, пройдет 4-й матч финальной серии чемпионата Турции.

«Бешикташ » (2) на домашней арене попытается сравнять счет в серии с «Фенербахче» (1).

Чемпионат Турции

Финал (до 3 побед)

Четвертый матч

«Фенербахче » ведет в серии – 2-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.