Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
Сегодня, 23 июня, пройдет 4-й матч финальной серии чемпионата Турции.
«Бешикташ» (2) на домашней арене попытается сравнять счет в серии с «Фенербахче» (1).
Чемпионат Турции
Финал (до 3 побед)
Четвертый матч
«Фенербахче» ведет в серии – 2-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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Опубликовал: Сергей Белозерцев
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