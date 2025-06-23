Видео
3

Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту

Тайриз Халибертон прилетел поздним рейсом.

Разыгрывающий «Индианы» получил разрыв ахиллова сухожилия в начале решающего матча финала НБА. Халибертону в ближайшее время предстоит операция.

Фанаты пришли поддержать вернувшегося защитника поздно ночью.

Под каким номером драфта видите Егора Демина?3160 голосов
В топ-5Юта
В топ-10Бруклин
В топ-14Чикаго
В топ-20Майами
В конце первого раундаБостон
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алекса Голдена
logoНБА
logoБаскетбол - видео
logoТайриз Халибертон
logoИндиана
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Тайриз Халибертон, стоя на костылях, приветствовал своих партнеров по команде после 7-й игры
32сегодня, 04:09Видео
Паскаль Сиакам мощно воткнул через Джейлена Уильямса в быстром отрыве
320 июня, 04:09Видео
Тайриз Халибертон принял участие в бросковой разминке «Пэйсерс»
18 июня, 16:31Видео
Главные новости
Демин – 13-й, Голдин – 49-й, Лахин – 55-й в преддрафтовой редакции прогноза ESPN
17 минут назад
Уиггинс, Розир, Хайсмит, Хакес и 20-й пик 2025 года – последнее предложение «Хит» по Кевину Дюрэнту
433 минуты назад
Бен Тензер будет руководить баскетбольными операциями «Денвера»
сегодня, 13:15
Никола Топич – первый чемпион в истории НБА, не сыгравший ни в одном матче лиги
17сегодня, 11:34
Тайриз Халибертон завтра перенесет операцию на разорванном ахилле (RG)
37сегодня, 08:37
Трехочковый с логотипа Лугенца Дорта стал лучшим моментом 7-й игры финала
5сегодня, 05:42Видео
Алекс Карузо: «Теперь у меня есть настоящий перстень! Никто не подкопается!»
36сегодня, 05:06
Игроки «Тандер» не знали, как открывать бутылки с шампанским, пока Алекс Карузо не научил их
17сегодня, 04:45Видео
Шэй Гилджес-Александер о Джейлене Уильямсе: «Эта награда MVP финала принадлежит ему в той же степени, что и мне»
5сегодня, 04:29
Тайриз Халибертон, стоя на костылях, приветствовал своих партнеров по команде после 7-й игры
32сегодня, 04:09Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
51 минуту назад
Вассилис Толиопулос официально присоединился к «Панатинаикосу»
сегодня, 13:25
«Пари НН» подписал американского форварда Хантера Дина
сегодня, 13:05Фото
Чемпионат Турции. Финал. «Бешикташ» примет «Фенербахче» в 4-й игре серии
сегодня, 12:15
Чемпионат мира 3х3. Мужчины. Групповой этап. США сыграет с Японией и Монголией, а также другие матчи
сегодня, 12:15Live
Чемпионат мира 3х3. Женщины. Групповой этап. Франция сыграет с Венгрией и Австрией, а также другие матчи
сегодня, 12:15Live
«Финикс», вероятно, не станет активировать опцию в контракте Василие Мицича
1сегодня, 12:13
«Жальгирис» и Андреа Тринкьери расторгли соглашение
1сегодня, 10:59
«Барселона» официально рассталась с Джабари Паркером
сегодня, 10:45
Полиция прервала празднование фанатов «Оклахомы» из-за перестрелки рядом с ареной
5сегодня, 08:18