Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту

Тайриз Халибертон прилетел поздним рейсом.

Разыгрывающий «Индианы» получил разрыв ахиллова сухожилия в начале решающего матча финала НБА . Халибертону в ближайшее время предстоит операция.

Фанаты пришли поддержать вернувшегося защитника поздно ночью.