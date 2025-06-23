Фанаты «Индианы» встретили возвращающегося Тайриза Халибертона в аэропорту
Тайриз Халибертон прилетел поздним рейсом.
Разыгрывающий «Индианы» получил разрыв ахиллова сухожилия в начале решающего матча финала НБА. Халибертону в ближайшее время предстоит операция.
Фанаты пришли поддержать вернувшегося защитника поздно ночью.
Под каким номером драфта видите Егора Демина?3160 голосов
В топ-5
В топ-10
В топ-14
В топ-20
В конце первого раунда
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Алекса Голдена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости