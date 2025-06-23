Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем
Джузеппе Поэта снова войдет в тренерский штаб «Милана».
39-летний бывший разыгрывающий уже сотрудничал с Этторе Мессиной с 2022 по 2024 год, а в прошлом сезоне получил опыт по главе «Брешии».
Под его началом команда дошла до финала чемпионата Италии, где уступила «Виртусу».
Поэта вернется в «Милан» в штаб Мессины в качестве первого ассистента.
«Мы решили сосредоточиться на Пеппе Поэте как в настоящем, так и в будущем», – заявил клуб в пресс-релизе.
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Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Backdoor Podcast
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