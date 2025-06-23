Джузеппе Поэта вернется в «Милан» в качестве помощника Этторе Мессины и, скорее всего, возглавит команду в будущем

Джузеппе Поэта снова войдет в тренерский штаб «Милана».

39-летний бывший разыгрывающий уже сотрудничал с Этторе Мессиной с 2022 по 2024 год, а в прошлом сезоне получил опыт по главе «Брешии».

Под его началом команда дошла до финала чемпионата Италии, где уступила «Виртусу».

Поэта вернется в «Милан » в штаб Мессины в качестве первого ассистента.

«Мы решили сосредоточиться на Пеппе Поэте как в настоящем, так и в будущем», – заявил клуб в пресс-релизе.