Шакил О’Нил: «Джа Морэнт хочет, чтобы НБА была его лигой»

Член зала славы, ныне телевизионный эксперт ’Нил охарактеризовал лидера Джа Морэнта.

– тот парень, который хочет забрать все. Он хочет весь шум, всю похвалу, все давление. И он хочет, чтобы эта лига была его», – заявил О’Нил.

За последние несколько дней Морэнт дважды обновлял рекорд «Гризлис» по очкам в матче (46 против «Чикаго» и 52 против «Сан-Антонио»). Он также вошел в Топ-5 претендентов на приз самому ценному игроку .

В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 27,8 очка, 6,6 ассиста и 5,8 подбора в среднем за игру.