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    Шакил О’Нил: «Джа Морэнт хочет, чтобы НБА была его лигой»

    Теги Мемфис Шакил О′Нил НБА Джа Морэнт Баскетбол

    Член зала славы, ныне телевизионный эксперт Шакил О’Нил охарактеризовал лидера «Мемфиса» Джа Морэнта.

    «Джа Морэнт – тот парень, который хочет забрать все. Он хочет весь шум, всю похвалу, все давление. И он хочет, чтобы эта лига была его», – заявил О’Нил.

    За последние несколько дней Морэнт дважды обновлял рекорд «Гризлис» по очкам в матче (46 против «Чикаго» и 52 против «Сан-Антонио»). Он также вошел в Топ-5 претендентов на приз самому ценному игроку НБА.

    В нынешнем сезоне разыгрывающий набирает 27,8 очка, 6,6 ассиста и 5,8 подбора в среднем за игру.

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