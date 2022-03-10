Наверх
Sports.ru NBA

    НБА. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером»

    Теги результаты Денвер Голден Стэйт Бруклин Филадельфия НБА Баскетбол

    В четверг, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.

    «Филадельфия» примет на своей арене «Бруклин». «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером».

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Филадельфия – Бруклин
    Дата проведения
    11 марта, 03.30, «Wells Fargo Center»
    Онлайн матча

    Денвер – Голден Стэйт
    Дата проведения
    11 марта, 06.00, «Ball Arena»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

    «Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР

    В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока

    Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших

    Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы

    «Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные