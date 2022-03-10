НБА. «Филадельфия» примет «Бруклин», «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером»

В четверг, 10 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА состоятся два матча.
«Филадельфия» примет на своей арене «Бруклин». «Голден Стэйт» в гостях сыграет с «Денвером».
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 11 марта, 03.30, «Wells Fargo Center»
- Дата проведения
- 11 марта, 06.00, «Ball Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
«Мои бы обыграли Америку с Джорданом и Юингом». Из-за бойкота на Олимпиаду-1984 не поехала самая сильная сборная СССР
В НБА появился еще один большой игрок. Обновленный «Бостон» шатает всю лигу и называется главным претендентом от Востока
Данки через соперника – это сокровища НБА. Определяем лучшие из лучших
Одну из лучших баскетболисток мира арестовали в Шереметьево. За «контрабанду» гашишного масла ей грозит до 10 лет тюрьмы
«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает