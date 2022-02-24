Стив Нэш: «Кайри в восторге от того, что может получить возможность играть в домашних матчах»

Главный тренер рассказал о подходе к работе, который демонстрирует разыгрывающий .

По словам Нэша, Ирвинг очень рад возможности играть во всех матчах команды, а не только на выезде.

«Кайри был максимально сконцентрирован. Он был хорош на тренировках. Был хорош во время аналитических разборов. Он поддерживал диалог по поводу различных аспектов нашей игры. Я вижу, с каким вниманием и ответственностью он подходит к делу. И я бы сказал, что Кайри в восторге от того, что может получить возможность играть в домашних матчах. Надеюсь, это случится в ближайшее время», – заявил Нэш.

В Нью-Йорке будут изменены правила, касающиеся обязательной вакцинации местных жителей, это позволит Ирвингу играть в бруклинском «Барклайс центре».

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