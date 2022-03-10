Кевин Дюрэнт: «Харден принял решение, которое, как он думает, приблизило его к титулу»

Форвард ответил на вопрос журналиста об экс-игроке команды , которого обменяли в «Филадельфию».

У Дюрэнта спросили, считает ли он, что «Нетс» сделали все возможное, чтобы сохранить Хардена в клубе на долгий срок.

«Тут нужно постараться взглянуть на вещи глазами самого Хардена. Кайри не играл, я был травмирован. Он до сих пор не становился чемпионом... ему 32 года. Он оценил ситуацию, принял решение, которое могло приблизить его к осуществлению цели.

Если смотреть на вещи его глазами, то понимаешь, что он принял вот такое решение. Нельзя контролировать то, как другие люди думают и оценивают происходящее.

Надеюсь, их команда будет здорова, мы будем здоровы, у нас будет хороший сезон, у них будет хороший сезон, и мы просто будем двигаться дальше и забудем об этой ситуации», – заявил Дюрэнт.

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