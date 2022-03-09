Кевин Дюрэнт: «У некоторых болельщиков настолько дерьмовая жизнь, что они могут только нападать на других»

Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт высказался о том, что его нового партнера по команде Бена Симмонса, скорее всего, освистают во время предстоящего гостевого матча в Филадельфии.
«Некоторые люди даже не получают удовольствия от баскетбола. Их жизнь настолько дерьмовая, что они могут только нападать на других людей», – сказал Дюрэнт.
Симмонс не сыграет в матче «Нетс» – «Сиксерс», но собирается полететь с командой в Филадельфию и присутствовать на игре в Wells Fargo Center.
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