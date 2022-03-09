Наверх
Sports.ru NBA

    Кевин Дюрэнт: «У некоторых болельщиков настолько дерьмовая жизнь, что они могут только нападать на других»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА болельщики Кевин Дюрэнт Бен Симмонс Баскетбол

    Звездный форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт высказался о том, что его нового партнера по команде Бена Симмонса, скорее всего, освистают во время предстоящего гостевого матча в Филадельфии.

    «Некоторые люди даже не получают удовольствия от баскетбола. Их жизнь настолько дерьмовая, что они могут только нападать на других людей», – сказал Дюрэнт.

    Симмонс не сыграет в матче «Нетс» – «Сиксерс», но собирается полететь с командой в Филадельфию и присутствовать на игре в Wells Fargo Center.

    Все о крутейшем дедлайне в НБА: Харден и сделка века, Сабонис, Порзингис, распродажа в «Портленде» и усиление Востока

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные