Кевин Дюрэнт: «У некоторых болельщиков настолько дерьмовая жизнь, что они могут только нападать на других»

Звездный форвард высказался о том, что его нового партнера по команде , скорее всего, освистают во время предстоящего гостевого матча в Филадельфии.

«Некоторые люди даже не получают удовольствия от баскетбола. Их жизнь настолько дерьмовая, что они могут только нападать на других людей», – сказал Дюрэнт.

Симмонс не сыграет в матче «Нетс» – «Сиксерс», но собирается полететь с командой в Филадельфию и присутствовать на игре в Wells Fargo Center.

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