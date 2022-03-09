Горан Драгич – про освистывание со стороны болельщиков: «Пока не произошло ничего серьезного, мне все равно»

Разыгрывающий заявил, что приезд в Филадельфию не будет приятным, но добавил, что спокойно относится к освистыванию со стороны болельщиков.

«Наверное, это будет не очень приятно. Будет то же самое, что было в Торонто со мной, но ничего не поделаешь. Мы профессиональные спортсмены.

В конце концов, это всего лишь свист, ты просто выходишь, выступаешь и пытаешься сделать все возможное. Пока не произошло ничего серьезного, никто не начал бросать предметы на площадку, и все ограничивается выкриками, мне все равно», – сказал словенец.

Симмонс не сыграет в матче «Нетс» – «Сиксерс», но собирается полететь с командой в Филадельфию и присутствовать на игре в Wells Fargo Center.

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