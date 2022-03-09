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    Джеймс Харден – о предстоящем матче против «Нетс»: «Нет, я не нервничаю. Каждая игра важна»

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Джеймс Харден Баскетбол

    Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден заявил, что не нервничает перед матчем против своей бывшей команды «Бруклина».

    «Нет, я не нервничаю. Это баскетбол. Я много работаю, чтобы выходить, играть в свой баскетбол и быть готовым к результатам.

    Каждый матч для нас очень важен, честно. Мы довольно новая команда. Мы стремимся к чемпионству, поэтому каждый матч — это процесс обучения для нас, независимо от того, с кем мы играем», – сказал Харден.

    «Сиксерс» и «Нетс» встретятся в четверг в Филадельфии.

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