Джеймс Харден – о предстоящем матче против «Нетс»: «Нет, я не нервничаю. Каждая игра важна»

Защитник «Филадельфии» Джеймс Харден заявил, что не нервничает перед матчем против своей бывшей команды «Бруклина».
«Нет, я не нервничаю. Это баскетбол. Я много работаю, чтобы выходить, играть в свой баскетбол и быть готовым к результатам.
Каждый матч для нас очень важен, честно. Мы довольно новая команда. Мы стремимся к чемпионству, поэтому каждый матч — это процесс обучения для нас, независимо от того, с кем мы играем», – сказал Харден.
«Сиксерс» и «Нетс» встретятся в четверг в Филадельфии.
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