Бен Симмонс поедет вместе с «Нетс» на матч против «Сиксерс» в Филадельфии

Защитник должен присоединиться к команде, которая совершает выездное турне.

Симмонс не был в Бостоне на матче с «Селтикс», но должен поехать на гостевые игры против «Шарлотт» и своей бывшей команды «Филадельфии».

Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку.

Бен стал крайне непопулярной фигурой среди болельщиков «76-х» после того, как затребовал обмен и отказался играть за команду.

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«Лейкерс», «Нетс» и «Сиксерс» по кругу меняют одних и тех же центровых: Ховарда, Джордана, Драммонда. Это не помогает