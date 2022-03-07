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    Бен Симмонс поедет вместе с «Нетс» на матч против «Сиксерс» в Филадельфии

    Теги Бруклин Филадельфия НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Защитник «Бруклина» Бен Симмонс должен присоединиться к команде, которая совершает выездное турне.

    Симмонс не был в Бостоне на матче с «Селтикс», но должен поехать на гостевые игры против «Шарлотт» и своей бывшей команды «Филадельфии».

    Ожидается, что испытывающий проблемы со спиной австралиец пока не выйдет на площадку.

    Бен стал крайне непопулярной фигурой среди болельщиков «76-х» после того, как затребовал обмен и отказался играть за команду.

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