Стив Керр: «На Западе много хороших команд, но мы чувствуем себя уверенно против каждой из них»

Главный тренер «Уорриорз» заявил, что шесть поражений в последних десяти матчах не повлияли на настрой команды.

«Мы чувствуем себя абсолютно уверенно на Западе. Здесь много хороших команд, но мы чувствуем себя уверенно, играя против каждой из них. Так что никакой паники.

Нам не хватает Дрэймонда. Это один из лучших защитников трехсекундной зоны. Безусловно, это проблема для нас», – сказал Керр.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф