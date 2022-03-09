Мэджик Джонсон: «Угрозы и нападки на семью Уэстбрука совершенно неприемлемы и недопустимы»

Легенда заявил, что угрозы в адрес семьи недопустимы и призвал болельщиков поддержать разыгрывающего лос-анджелесской команды.

«Болельщики «Лейкерс», мы обязаны собраться вместе и поддержать Расселла Уэстбрука и его семью. Угрозы и нападки на семью Уэстбрука совершенно неприемлемы и недопустимы. В спорте нет места такому поведению, и точка.

Расселл играет важную роль в команде «Лейкерс» и станет ключевым компонентом успеха в оставшейся части сезона и в плей-офф . Давайте исправимся, сплотимся вокруг семьи Уэстбрука и поддержим их», – написал Мэджик в Twitter.

Ранее жена Расселла Нина Уэстбрук пожаловалась на угрозы и давление со стороны болельщиков.

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