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    Мэджик Джонсон: «Угрозы и нападки на семью Уэстбрука совершенно неприемлемы и недопустимы»

    Теги Мэджик Джонсон Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Баскетбол

    Легенда «Лейкерс» Мэджик Джонсон заявил, что угрозы в адрес семьи Расселла Уэстбрука недопустимы и призвал болельщиков поддержать разыгрывающего лос-анджелесской команды.

    «Болельщики «Лейкерс», мы обязаны собраться вместе и поддержать Расселла Уэстбрука и его семью. Угрозы и нападки на семью Уэстбрука совершенно неприемлемы и недопустимы. В спорте нет места такому поведению, и точка. 

    Расселл играет важную роль в команде «Лейкерс» и станет ключевым компонентом успеха в оставшейся части сезона и в плей-офф НБА. Давайте исправимся, сплотимся вокруг семьи Уэстбрука и поддержим их», – написал Мэджик в Twitter.

    Ранее жена Расселла Нина Уэстбрук пожаловалась на угрозы и давление со стороны болельщиков.

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