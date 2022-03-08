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    Джален Роуз: «Уэстбрук не может показывать свою лучшую игру без мяча»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Джален Роуз Баскетбол

    Бывший игрок НБА, эксперт ESPN Джален Роуз назвал причины неудачного выступления Расселла Уэстбрука в составе «Лейкерс».

    «Уэстбрук не может показывать свою лучшую игру без мяча. Он может делать это только с мячом, ему нужно демонстрировать доминирующий стиль. Это позволяет ему находить нужный ритм и выходить на максимум.

    Когда с мячом Леброн Джеймс, это означает, что Расс без мяча. Но он не шутер, он не может открываться под бросок, так что перестает быть эффективным. Его игру невозможно представить без энергии», – заявил Роуз.

    «Мы были как младенцы, учившиеся ходить». В 92-м «Партизан» выиграл Евролигу – с самым молодым составом и запретом на игры в Белграде

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