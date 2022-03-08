Джален Роуз: «Уэстбрук не может показывать свою лучшую игру без мяча»

Бывший игрок , эксперт ESPN Джален Роуз назвал причины неудачного выступления в составе .

«Уэстбрук не может показывать свою лучшую игру без мяча. Он может делать это только с мячом, ему нужно демонстрировать доминирующий стиль. Это позволяет ему находить нужный ритм и выходить на максимум.

Когда с мячом , это означает, что Расс без мяча. Но он не шутер, он не может открываться под бросок, так что перестает быть эффективным. Его игру невозможно представить без энергии», – заявил Роуз.

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