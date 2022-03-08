Жена Уэстбрука призвала Скипа Бэйлесса извиниться за его отношение к игроку «Лейкерс»

Жена разыгрывающего , Нина Уэстбрук, обвинила журналиста в предвзятом отношении к мужу.

Нина Уэстбрук: Я уже устала от того, что вы, Скип Бэйлесс, перевираете фамилию моего мужа. Это очень по-детски. Это и моя фамилия, и фамилия многих других людей. Вы проявляете неуважение, и я до предела оскорблена вашим поведением. Вы должны извиниться.

Скип Бэйлесс: Уважаемая миссис Уэстбрук! Я приветствую вашу критику и ценю то, что вы встаете на защиту мужа. Но я продолжу говорить правду такой, какой я ее вижу.

Нина Уэстбрук: Очень важно понимать разницу между оскорблением и правдой. Еще важнее ее понимать, когда у вас есть платформа и сеть, чтобы делиться своей «правдой» с миллионами людей. Это требует определенного уровня ответственности.

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