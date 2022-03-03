Наверх
Sports.ru NBA

    Кайри Ирвинг нанял мачеху Шетеллию Райли Ирвинг в качестве агента

    Теги Бруклин НБА Кайри Ирвинг Баскетбол

    Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг нанял Шетеллию Райли Ирвинг в качестве своего нового агента, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

    Шетеллия является мачехой Кайри и единственной чернокожей женщиной, представляющей действующего игрока НБА. 

    По окончании сезона-2021/22 Ирвинг может стать свободным агентом или воспользоваться опцией и продлить контракт с «Нетс» на один год, за который он заработает 36,6 млн долларов.

    «У меня есть ответ на любое действие». Кайри Ирвинг – лучший дриблер в истории НБА

    Материалы по теме

    Комментарии

    Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
    • По дате
    • Лучшие
    • Актуальные