Кайри Ирвинг нанял мачеху Шетеллию Райли Ирвинг в качестве агента

Разыгрывающий Кайри Ирвинг нанял Шетеллию Райли Ирвинг в качестве своего нового агента, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.

Шетеллия является мачехой Кайри и единственной чернокожей женщиной, представляющей действующего игрока НБА.

По окончании сезона-2021/22 Ирвинг может стать свободным агентом или воспользоваться опцией и продлить контракт с «Нетс» на один год, за который он заработает 36,6 млн долларов.

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