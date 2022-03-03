Кайри Ирвинг нанял мачеху Шетеллию Райли Ирвинг в качестве агента

Разыгрывающий «Бруклина» Кайри Ирвинг нанял Шетеллию Райли Ирвинг в качестве своего нового агента, сообщает инсайдер The Athletic Шэмс Чарания.
Шетеллия является мачехой Кайри и единственной чернокожей женщиной, представляющей действующего игрока НБА.
По окончании сезона-2021/22 Ирвинг может стать свободным агентом или воспользоваться опцией и продлить контракт с «Нетс» на один год, за который он заработает 36,6 млн долларов.
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