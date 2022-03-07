Кайри Ирвинг сравнил болельщиков «Селтикс» с «брошенной девушкой»

Разыгрывающий «Нетс» в воскресенье сыграл против своей бывшей команды «Селтикс» в Бостоне.

Поклонники освистали Ирвинга, который в 2019 году покинул клуб в качестве свободного агента.

«Я понимаю, что так будет происходить в каждом моем матче здесь до самого завершения карьеры. Это как с брошенной девушкой – она хочет получить объяснение, почему ты ушел, но все еще надеется на возобновление переписки.

Мне просто хочется сказать: «Все было классно, пока продолжалось», – заявил Ирвинг после матча.

«Селтикс» победили со счетом 126:120, Ирвинг набрал 19 очков и 6 передач.

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