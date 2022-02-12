Расселл Уэстбрук – о проблемах со спиной: «Я не привык долго сидеть на скамейке»

Разыгрывающий заявил, что проблемы со спиной связаны с тем, что он проводит непривычно долгие для себя отрезки на скамейке запасных.

Уэстбрук на этой неделе начал чувствовать дискомфорт в спине. В среду он пропустил первый матч в сезоне-2021/22.

«Я не привык проводить длительные отрезки на скамейке, затем подниматься и быстро двигаться. Это вызывает определенное напряжение, которое переносится на следующий матч. Я просыпаюсь следующим утром и чувствую уже настоящий дискомфорт», – заявил Уэстбрук.

Главный тренер «озерников» в последнее время все чаще оставляет Уэстбрука на скамейке в концовках матчей.

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