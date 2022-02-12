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    Расселл Уэстбрук – о проблемах со спиной: «Я не привык долго сидеть на скамейке»

    Теги травмы Лейкерс НБА Расселл Уэстбрук Фрэнк Вогель Баскетбол

    Разыгрывающий «Лейкерс» Расселл Уэстбрук заявил, что проблемы со спиной связаны с тем, что он проводит непривычно долгие для себя отрезки на скамейке запасных.

    Уэстбрук на этой неделе начал чувствовать дискомфорт в спине. В среду он пропустил первый матч в сезоне-2021/22.

    «Я не привык проводить длительные отрезки на скамейке, затем подниматься и быстро двигаться. Это вызывает определенное напряжение, которое переносится на следующий матч. Я просыпаюсь следующим утром и чувствую уже настоящий дискомфорт», – заявил Уэстбрук.

    Главный тренер «озерников» Фрэнк Вогель в последнее время все чаще оставляет Уэстбрука на скамейке в концовках матчей.

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