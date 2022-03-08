Жена Расселла Уэстбрука: «Я получаю сообщения с ругательствами и пожеланиями смерти мне и моей семье»

Жена защитника , Нина Уэстбрук, написала серию гневных твитов в адрес критиков своего мужа.

«Очень важно понимать разницу между оскорблением и правдой. Еще важнее ее понимать, когда у вас есть платформа и сеть, чтобы делиться своей «правдой» с миллионами людей. Это требует определенного уровня ответственности.

Если вы публичная личность, вы должны нести ответственность за тот пример, который вы подаете. Нужно помнить о последствиях своего поведения.

Когда меня ежедневно преследуют из-за баскетбольных матчей, когда я получаю сообщения с ругательствами и пожеланиями смерти мне и моей семье из-за того, что вы высказываете свою «правду», мне трудно с этим смириться.

Я не пытаюсь привлечь внимание, мне не нужны клики или шоу. Это не игра для меня. Баскетбол — это игра. Это моя жизнь, жизнь моих детей и жизнь моей семьи. Шейминг – это не решение.

Что касается моего мужа, то он самостоятельная личность. Мне не нужно его защищать. Я люблю и поддерживаю его, когда он получает всю эту необоснованную ненависть и негатив. Я высказываюсь и делюсь своим опытом и знаниями для тех, у кого нет голоса.

Я надеюсь, что замечательные и талантливые игроки, которые придут после него, не будут подвергаться такому шеймингу, оскорблениям и публичному обсуждению за то, что они играют в игру, которую любят», – написала Нина Уэстбрук в Twitter.

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