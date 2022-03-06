Мэджик Джонсон: «Если «Лейкерс» не пройдут в плей-офф, обмен Расселла Уэстбрука будет худшим обменом в истории клуба»

Легенда НБА Мэджик Джонсон заявил, что обмен в «Лейкерс» будет худшим обменом в истории лос-анджелесского клуба, если команда не пройдет в плей-офф в этом сезоне.

«Несмотря на все эти поражения, у нас еще остается турнир плей-ин. Если мы пройдем его, да, мы встретимся c одной из лучших команд лиги, «Финиксом» или «Голден Стэйт», но мы должны пройти. Потому что если мы не пройдем турнир плей-ин, обмен Расселла Уэстбрука будет худшим обменом в истории «Лейкерс», – заявил Мэджик.

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