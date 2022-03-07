Димитрис Итудис: «Оказались в непривычных условиях и показали все, что готовили последнюю неделю»

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Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал гостевую победу над саратовским «Автодором» (102:86) в Лиге ВТБ.

«В первую очередь, хочу поздравить свою команду с победой. Мы оказались в непривычных условиях и показали все, что готовили последнюю неделю.

Начали игру медленно, особенно в защите. Затем нам удалось наладить взаимодействия и мы доминировали на протяжении трех четвертей, даже несмотря на то, что находимся не в лучшей форме. Игроки хорошо двигали мяч, делились им, что и принесло команде победу», – сказал Итудис.

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