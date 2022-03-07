Кэм Томас получил повреждение спины в матче с «Селтикс»

Разыгрывающий «Нетс» во время матча с «Селтикс» (120:126) вынужден был досрочно покинуть площадку из-за повреждения спины.

О степени серьезности травмы у 20-летнего Томаса станет известно позже.

Новичок в нынешнем сезоне набирает 9,7 очка, 2,6 подбора и 1,4 передачи в среднем за игру.

проиграл в 17 из 20 последних матчей, у звездной команды отрицательный баланс 32-33 и 9-е место в таблице.

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