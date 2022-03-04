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    Шон Маркс: «Реальной даты дебюта Бена Симмонса за «Нетс» пока нет»

    Теги травмы Бруклин Шон Маркс НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Генеральный менеджер «Бруклина» Шон Маркс оценил ситуацию с новобранцем команды Беном Симмонсом, который в процессе подготовки к дебюту за команду начал испытывать проблемы со спиной.

    «К сожалению, проблемы со спиной отложили выход Бена на площадку вместе с его новыми одноклубниками. Последние 7-10 дней Симмонс восстанавливался, на этой неделе, надеюсь, он продолжит прогрессировать и, возможно, будет заниматься индивидуально. К концу следующей недели он должен еще лучше вписаться в наш коллектив, вникнуть в наши дела.

    Реальной даты дебюта Бена за «Нетс» пока нет. Мы будем оценивать его состояние в ежедневном режиме», – заявил Маркс.

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