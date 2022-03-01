Бен Симмонс отказался исполнять данк во время фотосессии из-за проблем со спиной

Журналист Майк Мисанелли рассказал о том, что звездный новобранец пока ограничен в своих возможностях из-за проблем со спиной.

«Во время фотосессии клубные фотографы попросили Симмонса исполнить данк. Он показал на свою спину и сказал, что не может», – рассказал Мисанелли.

Симмонс не играл почти девять месяцев. После обмена в «Нетс» он начал готовиться к возвращению на площадку, после чего у него возникли проблемы со спиной.

Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели.

Звезду НБА обвиняют в мошенничестве с NFT-токенами. Получил 1,5 млн – подарил по майке с автографом