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    Бен Симмонс отказался исполнять данк во время фотосессии из-за проблем со спиной

    Теги травмы Бруклин НБА Бен Симмонс Баскетбол

    Журналист Майк Мисанелли рассказал о том, что звездный новобранец «Бруклина» Бен Симмонс пока ограничен в своих возможностях из-за проблем со спиной.

    «Во время фотосессии клубные фотографы попросили Симмонса исполнить данк. Он показал на свою спину и сказал, что не может», – рассказал Мисанелли.

    Симмонс не играл почти девять месяцев. После обмена в «Нетс» он начал готовиться к возвращению на площадку, после чего у него возникли проблемы со спиной.

    Симмонс точно не сможет полноценно тренироваться до конца этой недели.

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