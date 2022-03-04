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    Джо Харрис не поможет «Нетс» в оставшейся части сезона

    Теги травмы Бруклин НБА Джо Харрис Баскетбол

    Защитник «Бруклина» Джо Харрис перенесет вторую операцию на голеностопе и пропустит оставшуюся часть сезона-2021/22.

    Харрис перенес первую операцию в конце ноября и должен был пропустить от 4 до 8 недель. В январе стало известно, что у защитника возникли осложнения.

    В последние недели баскетболист пробовал различные восстановительные методики, но это не привело к ожидаемому результату.

    Харрис не играет с 14 ноября, когда получил травму в матче с «Оклахома-Сити». В нынешнем сезоне НБА Джо набирал 11,3 очка и 4,0 подбора в среднем за игру. 

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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