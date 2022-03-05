Кристапс Порзингис впервые принял участие в двусторонней игре «Уизардс»

Форвард «Уизардс» может дебютировать за команду в сезоне-2021/22.

На этой неделе Порзингис впервые принял участие в двустороннем матче . По словам Дэниэла Гэффорда, латыш во время игры пытался забить через него сверху.

Порзингис пропустил все 8 матчей «Уизардс» после обмена в команду из «Далласа» перед дедлайном. 26-летнего «большого» беспокоит правое колено.

Ранее появлялись слухи, что Порзингис может пропустить остаток сезона.

Демар Дерозан вновь доминирует в регулярке НБА. Но мы по-прежнему уверены, что он оплошает в плей-офф