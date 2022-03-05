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    Кристапс Порзингис впервые принял участие в двусторонней игре «Уизардс»

    Теги травмы НБА Вашингтон Кристапс Порзингис Дэниэл Гэффорд Баскетбол

    Форвард «Уизардс» Кристапс Порзингис может дебютировать за команду в сезоне-2021/22.

    На этой неделе Порзингис впервые принял участие в двустороннем матче «Вашингтона». По словам Дэниэла Гэффорда, латыш во время игры пытался забить через него сверху.

    Порзингис пропустил все 8 матчей «Уизардс» после обмена в команду из «Далласа» перед дедлайном. 26-летнего «большого» беспокоит правое колено.

    Ранее появлялись слухи, что Порзингис может пропустить остаток сезона.

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