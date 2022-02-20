Кристапс Порзингис: «Вашингтон» – правильное место для того, чтобы выйти на новый уровень»

Форвард «Вашингтона» Кристапс Порзингис высоко оценил свои перспективы в новой команде.

«Думаю, вы еще не видели лучшую версию меня. Мне 26, это были американские горки. Когда ты травмирован, выпадаешь из ритма и тебе нужно снова его поймать, набрать форму. Думаю, сейчас у меня идеальная ситуация, чтобы мощно закончить сезон, поймать хороший ритм. Надеюсь, что команда наведет шум. Я потратил много часов, чтобы стать великим игроком. Чувствую, что это правильное место для того, чтобы выйти на новый уровень», – заявил игрок.

Порзингис перешел из «Далласа» в «Вашингтон» перед дедлайном. В нынешнем сезоне он набирает 19,2 очка и 7,7 подбора в среднем за игру.