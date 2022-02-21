Генменеджер «Мэверикс»: «С помощью обмена Порзингиса «Мэверикс» заполучили двух игроков и стали глубже»

Генеральный менеджер «Мэверикс» Нико Харрисон заявил, что доволен тем составом команды, который получился после обмена в «Уизардс» на и .

«С помощью обмена Порзингиса «Мэверикс» заполучили двух игроков и стали глубже, это очень важно. Мы усилили те позиции, которые хотели усилить, получили то, в чем нуждались. Перед дедлайном стали общаться с командами, обсуждать варианты. Стало понятно, что у нас есть шанс добиться цели.

Выкупленные игроки? Мы проделали домашнюю работу и знаем, кто будет доступен. Но у нас заняты все 15 мест. Не думаю, мы захотим кого-то отчислять. Нам нравится наш подбор игроков», – заявил Харрисон.

Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен