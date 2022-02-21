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    Генменеджер «Мэверикс»: «С помощью обмена Порзингиса «Мэверикс» заполучили двух игроков и стали глубже»

    Теги Даллас НБА Давис Бертанс Спенсер Динуидди Кристапс Порзингис Нико Харрисон Баскетбол

    Генеральный менеджер «Мэверикс» Нико Харрисон заявил, что доволен тем составом команды, который получился после обмена Кристапса Порзингиса в «Уизардс» на Спенсера Динуидди и Дависа Бертанса.

    «С помощью обмена Порзингиса «Мэверикс» заполучили двух игроков и стали глубже, это очень важно. Мы усилили те позиции, которые хотели усилить, получили то, в чем нуждались. Перед дедлайном стали общаться с командами, обсуждать варианты. Стало понятно, что у нас есть шанс добиться цели.

    Выкупленные игроки? Мы проделали домашнюю работу и знаем, кто будет доступен. Но у нас заняты все 15 мест. Не думаю, мы захотим кого-то отчислять. Нам нравится наш подбор игроков», – заявил Харрисон.

    Бодрейший дедлайн в нашей жизни. Оценки всем, кто был активен

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