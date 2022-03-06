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    Игроки «Лейкерс» облили Леброна водой после 56 очков в матче против «Уорриорз»

    Теги Леброн Джеймс Лейкерс НБА видео Баскетбол

    Партнеры Леброна Джеймса по команде устроили ему душ из бутылок во время интервью после победы «Лейкерс» над «Голден Стэйт» (124:116).

    Звездный форвард «Лейкерс» набрал в матче 56 очков, установив личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, и сделал 10 поборов.

    HBO сегодня выпускает художественный сериал о «Лейкерс» 80-х – самой безумной, яркой и сексуальной команде НБА

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