Игроки «Лейкерс» облили Леброна водой после 56 очков в матче против «Уорриорз»

Партнеры Леброна Джеймса по команде устроили ему душ из бутылок во время интервью после победы «Лейкерс» над «Голден Стэйт» (124:116).

Звездный форвард «Лейкерс» набрал в матче 56 очков, установив личный рекорд результативности в нынешнем сезоне, и сделал 10 поборов.

HBO сегодня выпускает художественный сериал о «Лейкерс» 80-х – самой безумной, яркой и сексуальной команде НБА

had to cool Bron off after that 56-point W 😂 pic.twitter.com/98pP6Ak0VH