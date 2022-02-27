Между Маркусом Смартом и Айзейей Стюартом произошла стычка

Во время субботнего матча – (104:113) между защитником «Селтикс» и центровым «Пистонс» Айзейей Стюартом произошла стычка.

Инцидент случился за 4:17 до конца второй четверти встречи. Смарт и Стюарт боролись за позицию под кольцом, в результате чего защитник «Бостона» оказался на паркете. Арбитрам и другим игрокам пришлось вмешаться, чтобы предотвратить драку.

Несколькими минутами ранее свингмен «Пистонс» Хамиду Диалло был удален с площадки за то, что толкнул арбитра.

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