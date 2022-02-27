Хамиду Диалло был удален с площадки за то, что толкнул арбитра

Свингмен был удален с площадки во второй четверти матча против (104:113) за то, что толкнул арбитра.

Спасая уходящий мяч игрок дотронулся рукой до арбитра Суяша Мехты. Судья истолковал это действие как толчок и удалил Диалло с площадки.

Главный тренер «Пистонс» после игры выразил недовольство решением судей и сказал, что удаление Диалло сыграла важную роль в матче. Кейси добавил, что арбитры объяснили свое решение тем, что Диалло разозлился из-за предыдущей атаки и намеренно толкнул Мехту.

Главный арбитр Родни Мотт подтвердил аргументацию в отчете об игре, заявив, что судьи «воспользовались повтором, чтобы подтвердить, что враждебное действие имело место».

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