Хамиду Диалло был удален с площадки за то, что толкнул арбитра

Свингмен «Детройта» Хамиду Диалло был удален с площадки во второй четверти матча против «Бостона» (104:113) за то, что толкнул арбитра.
Спасая уходящий мяч игрок дотронулся рукой до арбитра Суяша Мехты. Судья истолковал это действие как толчок и удалил Диалло с площадки.
Главный тренер «Пистонс» Дуэйн Кейси после игры выразил недовольство решением судей и сказал, что удаление Диалло сыграла важную роль в матче. Кейси добавил, что арбитры объяснили свое решение тем, что Диалло разозлился из-за предыдущей атаки и намеренно толкнул Мехту.
Главный арбитр Родни Мотт подтвердил аргументацию в отчете об игре, заявив, что судьи «воспользовались повтором, чтобы подтвердить, что враждебное действие имело место».
НБА продолжает абсурдную войну с проявлением эмоций. Первого номера драфта удалили за то, что он показал пальцем на другого игрока