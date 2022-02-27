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    Джоэл Эмбиид: «Играть с Харденом будет несложно. Ведь мы говорим не о ком-то, кто не умеет бросать по кольцу и ограничен в атаке»

    Теги Филадельфия НБА Джеймс Харден Джоэл Эмбиид Бен Симмонс Баскетбол

    Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид заявил, что ему будет несложно играть с Джеймсом Харденом, поскольку его новый партнер по команде не ограничен в атаке.

    «Это будет несложно. Ведь мы говорим не о ком-то, кто не умеет бросать по кольцу и ограничен в атаке. Мы говорим о Джеймсе Хардене.

    Посмотрите, что он делал в «Хьюстоне», а потом и в «Бруклине», показывая весь свой талант в нападении. Он стал намного лучше в розыгрыше, делая в среднем 10 передач за матч. Он принесет большую пользу команде, и я с нетерпением этого жду», – сказал Эмбиид.

    Эмбиид, вероятно, намекал на бывшего одноклубника Бена Симмонса, в обмен на которого «Нетс» приобрели Хардена.

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