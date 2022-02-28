В двух матчах при Хардене 82,4% попаданий Эмбиида состоялись после передач

После перехода в «Филадельфию» защитника центровой стал гораздо чаще набирать очки с результативных передач.

В двух матчах при Хардене 82,4% попаданий Эмбиида состоялись после результативных передач. В 46 встречах нынешнего сезона до перехода Джеймса в команду только 49,4% попаданий звездного центрового были исполнены после передач.

С Харденом в составе Эмбиид набирает 35,5 очка при 66% «тру шутинга» (объединенный показатель точности, который учитывает ценность бросков, и в него входят не только двухочковые и трехочковые, но и штрафные).

Харден – самая отвратительная звезда, Рич Пол снова вертит НБА, Мори – все еще король трейдов. Итоги обмена, который был нужен всем