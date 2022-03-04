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    Леброн Джеймс: «Клипперс» лучше нас в этом сезоне»

    Теги Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

    Звездный форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс отреагировал на разгром от «Клипперс» (111:132) и объяснил поражение от соседей из Лос-Анджелеса в сезонной серии со счетом 0-4.

    «Клипперс» лучше нас в этом сезоне», – признался Джеймс.

    По словам 37-летнего форварда, ключевой стала третья четверть, в которой «озерники» уступили со счетом 18:40.

    «По ходу сезона у нас часто возникали проблемы в одной четверти. Убийственной для нас была вторая четверть. Но сегодня такой стала третья», – сказал Джеймс.

    У «Лейкерс» семь поражений в последних восьми матчах и 27-35 в турнирной таблице.

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