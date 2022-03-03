Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом из-за болей в колене

Участие форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» в четверг находится под вопросом.
Джеймса беспокоят боли в левом колене.
37-летний Джеймс в нынешнем сезоне уже пропускал матчи из-за воспаления левого коленного сустава.
«Лейкерс» проиграли в шести из последних семи матчей и имеют показатель 27-34.
Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче
Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна