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    Участие Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» под вопросом из-за болей в колене

    Теги травмы Леброн Джеймс Клипперс Лейкерс НБА Баскетбол

    Участие форварда «Лейкерс» Леброна Джеймса в матче с «Клипперс» в четверг находится под вопросом.

    Джеймса беспокоят боли в левом колене.

    37-летний Джеймс в нынешнем сезоне уже пропускал матчи из-за воспаления левого коленного сустава.

    «Лейкерс» проиграли в шести из последних семи матчей и имеют показатель 27-34.

    Ровно 60 лет назад Уилт Чемберлен установил один из величайших рекордов в спорте – набрал 100 очков в одном матче

    Джа Морэнт дважды за три дня побил рекорд результативности «Мемфиса». Его 52 очка – рядом с сотней Уилта, 81 от Кобе, суперматчами Джордана и Леброна

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